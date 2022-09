Cristina Cordula livre une astuce beauté clé pour le quotidien qui pourrait bien changer nos matins (vidéo)

La reine du shopping est très active sur son compte Instagram. Quasiment tous les jours, elle donne des idées de looks en fonction des saisons mais surtout de la tendance.

Ce mercredi, Cristina Cordula a dévoilé un look totalement blanc, "un MUST pour cet hiver" écrit-elle. Dans sa courte vidéo d’illustration, la coach livre également une "astuce de mannequin".

En effet, alors qu’elle revêt des habits blancs, Cristina Cordula place délicatement un foulard sur son visage et sur ses cheveux avant d’enfiler un gros pull en laine. Ce foulard permet au maquillage et à la coiffure de rester figés sans bouger!

Cette technique devrait résoudre pas mal de petites crises matinales... "Au top l’astuce!", "En voilà une superbe astuce!", "Merci Cristina", peut-on notamment lire en commentaires. Oui, merci Cristina !