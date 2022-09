Culotte courte et chope à la main: Ed Sheeran fait une apparition surprise à l'Oktoberfest de Francfort (vidéos)

Le chanteur de pop britannique aux 20 millions d'albums vendus était l'invité surprise de l'Oktoberfest de Francfort ce week-end. Une chope à la main, il a même improvisé un petit concert en tenue traditionnelle.

Le chanteur s'est accordé un petit moment de répit à Francfort ce week-end. Ed Sheeran était en Allemagne pour clôturer la partie européenne de sa tournée "Mathematics Tour". Il donnait plusieurs concerts au Deutsche Bank Park, l'emblématique stade de football de Francfort. Après ses shows, Ed Sheeran a décidé de s'offrir un petit moment de détente à l'Oktoberfest.

Le chanteur à la renommée mondiale avait même mis un lederhosen, un vêtement traditionnel allemand originaire de Bavière. Il s'agit d'une sorte de culotte courte à pont, habituellement en cuir. Ed Sheeran a accompagné ce bas avec la traditionnelle chemise à carreaux ainsi qu'un chapeau en feutre.



@BELGA

Bière à la main, il a improvisé un petit concert pour le plus grand bonheur des fêtards. Le journal flamand Het Laaste Nieuws rapporte qu'il a chanté quelques-uns de ses plus grands succès, comme "Perfect". Il a aussi repris "Uptown Funk" de Mark Ronson et "Everybody" des Backstreet Boys.

Ed Sheeran a complètement charmé les participants de l'événement avec son humour et sa décontraction.