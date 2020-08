Cyril Hanouna et Arthur se font la guerre sur les réseaux: "Si t'as un problème, on règle ça comme des bonhommes"

Les animateurs français Arthur et Cyril Hanouna ne s’apprécient pas, c’est de notoriété publique. Un nouvel échange "clash" sur Twitter fait à nouveau parler d’eux.

Tout est parti d’une remarque de Cyril Hanouna sur les audiences de l’émission d’Arthur. Les deux animateurs ne s’apprécient pas et se le font savoir à coup de clash sur Twitter. Cyril Hanouna a publié un article concernant les petites audiences de "Vendredi tout est permis" sur TF1: "C’est chaud putain! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1! On va travailler de ouf avec les équipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeants et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux."

Il n’en fallait pas plus pour qu’Arthur réagisse: "Même avec une deuxième partie de soirée diffusée en prime time, même un 14 août en pleine canicule, 1.900.000 téléspectateurs et 22% sur les ménagères sont des chiffres que tu n’as jamais faits dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes. Je t’embrasse fort et suis fier de te compter parmi mes plus grands fans."

Les réponses "clash" s’enchaînent. Cyril Hanouna invite Arthur à aller faire du pédalo "ça va te détendre" et "va faire un peu de sport pour raffermir tout ça" pour finir sur: "lâche rien tu peux y arriver même à 60 piges garde la forme mon frérot".

Tandis qu’Arthur répond: "Bon on laisse tomber le sujet des audiences alors? Parce que là ça n’argumente pas beaucoup sur les tiennes. En tout cas je suis fan de 'A prendre ou à laisser'. Très bon choix." En référence au jeu animé par Arthur de 2004 à 2010 et repris en 2014 par Cyril Hanouna.

Cette vive discussion se termine sur Cyril Hanouna l’invitant dans son émission… accompagné du message: "Si t’as un problème on règle ça comme des bonhommes toi et moi."



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.