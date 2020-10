Cyril Lignac poste une photo de son père et lui: ses fans craquent complètement

Moment rare... Cyril Lignac a partagé sur Twitter une photo de son père. Le cliché a été pris pendant qu’ils cuisinaient tous les deux. "Family business", a écrit le célèbre pâtissier dimanche 18 octobre en légende de la photo en noir et blanc. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir ses nombreux fans. "Sublime cliché", "j'adore", "Très belle photo, cela fait plaisir de vous voir avec votre papa, je suis sûre qu'il est très fier de son fils", ont commenté les internautes sous le charme. Certains ont même constaté une ressemblance entre le père et le fils.

L’animateur de Tous en cuisine sur M6 partage un lien fort avec son père, un lien qu’il souhaite reproduire en devenant un jour père à son tour. Il a évoqué ce désir lors d’une interview accordée à TV Mag. "Cela fait partie de l’équilibre de la vie, donc bien sûr que j’ai envie de fonder une famille", a confié l’homme de 42 ans. "Mon père, ce héros" , a écrit Cyril dans une story.



