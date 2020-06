Cyril Lignac présente ses excuses à cause du T-shirt porté par Jean-Marie Bigard dans son émission (vidéo)

Ce mercredi 10 juin, alors que le footballeur Adil Rami était l'invité de Tous en cuisine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont revenus sur l'émission de la veille. En effet, mardi, le t-shirt porté par Jean-Marie Bigard a choqué certains téléspectateurs. "Allez tous vous faire en*****", pouvait-on lire sur la pièce en question.

Sur Twitter, le fameux vêtement a fait l'objet de nombreux commentaires négatifs : "Dommage d’inviter une personne qui a un t-shirt avec un texte vulgaire, c'est décevant !", "Il ose porter ce t-shirt dans une émission familiale!", ou encore "Pas top le t-shirt vulgaire de Jean-Marie Bigard à 19h15 dans un programme familial".







Des critiques qui ont été entendues par par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. "On s'est bien marré avec Jean-Marie Bigard mais on n'a pas trop kiffé son t-shirt. On ne va pas se mentir, a déclaré Jérôme Anthony. Alors, si vous aussi vous avez été choqués par le t-shirt porté par notre ami et bien, on s'en excuse et ça n'arrivera plus. Mais vous connaissez Jean-Marie, c'est aussi pour ça qu'on l'adore".

Pour sa part, Jean-Marie Bigard s'est exprimé ce matin au sujet de cette petite polémique sur son compte Facebook (voir ci-dessous).