Daniel Lévi hospitalisé et opéré en urgence: ses proches donnent de ses nouvelles

Victime d'un cancer du côlon, la star de la comédie musicale les 10 commandements a été hospitalisée et opérée en urgence ce mercredi 13 avril à Marseille. Dans une publication postée sur le compte Instagram du chanteur ce mercredi 19, sa femme Sandrine, a fait part de son état de santé. Sans entrer dans les détails, le message explique ainsi que les dates de concert de l'artiste ont été reportées.

Heureusement, la publication nous informe aussi que le chanteur est de nouveau rentré chez lui. Aussi devrait-il rester quelques mois en convalescence.

Diagnostiqué d'un cancer du côlon en 2018, Daniel Lévi n'a jamais caché sa maladie. Parrain du Télévie 2021, l'artiste s'était déjà exprimé dans plusieurs médias au sujet de son cancer colorectale, n'hésitant pas à faire de la prévention: "J'ai tardé. Du coup, j'ai eu une tumeur au côlon. Et elle a eu le temps d'envoyer des petits salopards, un peu sur le poumon et un peu sur le foie. Je continue encore de soigner ce qu'il me reste sur le poumon. Et ça fait deux ans où j'ai des périodes où je suis tranquille et puis là, de nouveau, j'ai fait trois-quatre cures de chimiothérapie avec toutes les conséquences. Ce n'est pas marrant", expliquait-il en février, lors de la seconde édition de Stars à Nu diffusée sur TF1. ""On est tous pareils. On a tous des épreuves, celle-là est de taille. Si tu veux l'éviter, fais un effort et va te faire dépister" conseillait-il alors, bienveillant.