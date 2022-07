Danse avec les stars: deux jurés arrêtent, deux nouveaux arrivent, qui sont-ils?

Du changement dans la prochaine saison de Danse avec les stars : pour des raisons de planning, deux jurés ne pourront plus participer à l'émission à la rentrée prochaine. Il s'agit de Jean-Paul Gaultier, qui travaille à l'automne comme directeur artistique d'un spectacle au Friedrichstadt-Palast à Berlin.

Et la danseuse et chorégraphe Denitsa Ikonomova ne peut pas remplier elle non plus. La quadruple gagnante du concours prépare les chorégraphies de deux films et n'aura du temps que pour faire l'une ou l'autre apparition dans l'émission.

C'est le directeur adjoint de la production, Frédéric Pedraza, qui a révélé ces informations au Parisien, dévoilant également le nom des deux remplaçants.

Le chanteur Bilal Hassani, qui s'était hissé jusqu'en finale de la onzième saison, prendra place dans le jury de la douzième édition. L'autre nouveau juré est en fait une jurée, spécialiste en danse puisque la production est parvenue à recruter cette année l'ex-danseuse étoile de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot, convoitée depuis longtemps pour l'émission.