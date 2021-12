Dans une interview, Leonardo DiCaprio raconte comment il a sauvé ses chiens de la noyade en se jetant dans un lac glacé

Actif défenseur de l’environnement, Leonardo DiCaprio est également un grand amoureux des animaux. Il est l'heureux propriétaire de deux chiens, nommés Jack et Jill. Lors d’un entretien accordé au média Entertainment Weekly, l’acteur qui était en tournage pour le film "Don’t Look Up", révèle avoir sauté dans l’eau gelée pour sauver ses deux huskies. "En gros, ils sont tous les deux tombés dans un lac gelé. Je n’ai pas compris ce qu’ils faisaient dans un lac gelé", a-t-il raconté.

Lors de cette interview, sa partenaire à l’écran, Jennifer Lawrence l'a interrompu pour poursuivre cette drôle l’histoire. "Un des chiens est tombé dedans et il a sauté dans le lac gelé pour sauver le chien. Dès qu’il a poussé le premier chien hors de l’eau, l’autre a sauté." La star qui vit en Californie ajoute que ses huskies n’ont pas compris le concept "du lac gelé".

Jennifer Lawrence a plaisanté sur la suite de la mésaventure, notamment sur la sortie de l’eau de l'acteur. "Je suis sûre que vous vous demandez tous, je me demandais aussi. Il s’est immédiatement mis nu dans la voiture." Le réalisateur du film Adam McKay était présent lors de la discussion. Il a décrit les chiens de son acteur vedette comme des "tornades absolues".

Ce n’est pas la première fois que Leonardo DiCaprio fait preuve d’héroïsme. En 2019, la star oscarisée a sauvé un homme tombé par-dessus bord d’un yacht à Saint-Barthélemy.