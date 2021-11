Dans une lettre, Maureen Dor raconte avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot

Lorsqu'elle a appris que l'émission de France 2 Envoyé Spécial consacrait un numéro à des femmes affirmant avoir été agressées par Nicolas Hulot, la Belge Maureen Dor a écrit un courrier à la rédaction pour apporter son témoignage, rapporte Franceinfo.

L'ex-ministre français lui aurait "sauté dessus" et aurait "tenté de l'embrasser" contre son gré, lorsqu'elle avait 18 ans, écrit-elle. Les faits remontent à 1989 et sont donc prescrits, souligne Franceinfo, qui a publié ce courrier. Maureen Dor explique avoir, à l'époque, envoyé une lettre à Nicolas Hulot pour lui dire qu'elle avait aimé son livre. "Je lui disais aussi que j'étais Bruxelloise et que je me ferais un plaisir de lui faire visiter ma ville si un jour il y venait."

Quelques semaines plus tard, à l'occasion du salon du livre, Nicolas Hulot la contacte et ils se donnent rendez-vous au Métropole. "Au bout d'un quart d'heure, il me dit que des journalistes doivent venir l'interviewer et il me propose de l'accompagner dans sa chambre pour les attendre", relate l'ex-animatrice. "Et moi je dis oui, évidemment ! Je n'ai jamais vu les chambres de ce grand hôtel (...) et je suis flattée qu'il me le propose." "Et maintenant, je vais commencer à me justifier, comme toute femme qui s'est retrouvée en fâcheuse posture. J'ai 18 ans en 1989, (...) je ne me trouve pas particulièrement sexy. C'est important à dire parce qu'à l'époque je pense sincèrement qu'un homme peut me proposer de l'accompagner dans sa chambre sans avoir aucune arrière-pensée." "Aussitôt dans la chambre, le voilà qui me saute dessus et tente de m'embrasser. Je le repousse, étonnée et effrayée", poursuit Maureen Dor.

"À ce moment précis, la réception appelle pour annoncer que les journalistes arrivent. Il me dit de partir." Ensuite, ajoute Maureen Dor, "c'est à cause de ce qui va suivre que je pense que mon témoignage ne vaut rien: j'y suis retournée. (...) J'ai tout de même voulu aller dîner avec lui, fascinée par le bonhomme. Voilà, c'est là où j'ai l'impression de ne pas avoir été claire avec moi-même".

"Dans la voiture qui nous conduisait au restaurant, il m'a redonné le numéro de sa chambre, 'au cas où'. (...) Pendant la nuit, je lui ai écrit une longue lettre dans laquelle je disais qu'il ne fallait pas faire ça aux jeunes filles qui l'admiraient."

Lettre qu'elle lui a déposée le lendemain au salon du livre. "Je suis sincèrement désolée pour la fille de monsieur Hulot qui va découvrir que son père n'est pas le héros ou l'homme intègre qu'elle était en droit d'espérer mais je suis encore plus désolée pour toutes les femmes qui l'ont appris dans la douleur et à leur corps défendant (...). Entre elle et elles, j'ai choisi elles. Parce qu'elles, c'est aussi moi. Et ça, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte", conclut Maureen Dor.

L'ancien ministre français et activiste environnemental dément ces nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol et a annoncé mercredi quitter "définitivement la vie publique".