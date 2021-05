Dany Boon se confie sur sa relation avec sa nouvelle compagne Laurence Arné

Séparé depuis quelques années de Yaël, la mère de ses enfants, l'acteur et humoriste Dany Boon a fait quelques confidences sur sa nouvelle histoire d'amour avec Laurence Arné. Il a révélé lors d'une interview diffusée sur RTL France qu'il avait passé le confinement lié à la pandémie du coronavirus avec sa compagne et ses enfants, révélant qu'ils habitaient désormais ensemble. Le confinement lui a donné l'idée de réaliser un film sur des gens confinés qui se mettent à fréquenter leurs voisins, et ce parce que c'est ce qui leur est arrivé.

Aucune date n'a encore été précisée sur la prochaine sortie de ce film qui sera accessible sur la plateforme Netflix mais un titre a été dévoilé: "8, rue de l'humanité".