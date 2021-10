Dany Brillant fait chanter Nikos Aliagas en grec: l'animateur reprend un titre culte de Charles Aznavour (vidéo)

Le chanteur Dany Brillant était l'invité du RTL INFO avec Vous ce mardi. L'artiste a présenté de son nouvel album intitulé "Dany brillant chante Aznavour en duo". Dans ce volume 2, on peut entendre les voix de Nikos Aliagas, Patrick Bruel, Anguun, Katia Aznavour, Chimène Badi, Patrick Bruel, Pascal Obispo et beaucoup d'autres.





Dany Brillant confie que lorsqu'il a fait la promotion du volume 1, il a côtoyé beaucoup d'artistes durant les nombreuses émissions de variétés enregistrées pendant le covid. "En parlant avec eux, je me suis aperçu qu'ils adoraient Charles Aznavour comme moi", a confié la star. "Après un duo avec Chimène Badi, je me suis dit qu'au lieu de chanter tout seul, je vais partager mon amour pour Charles avec tous les grands de ma génération".



Dans cet album, il propose aussi un duo inattendu avec Nikos Aliagas. L'animateur chante en grec "La mamma", chanson culte d'Aznavour.



"Un jour j'ai fait l'émission 50 min Inside. Il m'a demandé de faire un bout de La mamma. je me suis exécuté à la guitare et il m'a rejoint en grec. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai dit: 'écoute, je vais faire un volume 2 et il faut que tu viennes chanter'. Et c'est un très bon chanteur".