Dave victime d'une chute de 2,5 mètres dans l'escalier: le chanteur gardera des séquelles

Le 25 janvier dernier, Dave était victime d'une terrible chute de 2,5 mètres dans l'escalier à la villa Montmorency, à Paris. Le chanteur de 77 ans a dévalé les marches suite à une violente glissade. Une chute qui l'a laissé inconscient. Hospitalisé d'urgence et placé en réanimation, le chanteur est aujourd'hui en convalescence. Un séjour à l'hôpital, qui l'oblige a annulé sa tournée célébrant ses 50 ans de carrière. Son ami et animateur Marc-Olivier Fogiel, explique que le chanteur tenait à remercier ceux qui se sont inquiétés pour lui, et qu'il poursuivait son rétablissement.

Si le pire est désormais derrière lui, l'interprète de "Vanina" et "du côté de chez Swan gardera cependant des séquelles de l'accident. Tombé sur la tête, le chanteur a été lourdement touché aux cervicales. Le magazine Closer révèle que Dave doit à présent porter une minerve afin de maintenir son cou.

Plusieurs personnalités proches de l'artiste se sont exprimées suite à cet inquiétant accident, à l'instar de Daniel Auteuil: "Il a bien morflé mais il va aller de mieux en mieux et j'en suis très heureux" résumait l'acteur au micro de France Bleu le 31 janvier dernier.

Bientôt de retour sur scène

Malgré l'accident, Daniel Auteuil affirme que son ami Dave compte bien revenir sur scène dès qu'il le pourra. En pleine promotion de son prochain album intitulé "Noces d'or", Dave devrait se produire au théâtre duMars202 Trianon à Paris le 11 et 12 février prochain, si son état le permet.