David Antoine veut vendre 10.000 étoiles pour "aider Père Noël à n'oublier personne": les bénéfices reversés à une association

Cette année encore, Radio Contact soutient le projet "10.000 étoiles", initié par David Antoine au profit de l'association "Pêcheur de Lune".

Après avoir chanté Noël il y a quelques années, l'animateur continue son projet caritatif et met des étoiles dans les yeux des enfants. Avec comme objectif: vendre 10.000 étoiles en 30 jours. Les étoiles sont vendues au profit de l'association Pêcheur de lune, qui soutient les enfants malmenés par la vie, par leur vie, par celle qu’on leur a imposée. Au quotidien, elle tente de décrocher des sourires, des rires et offrir un bol d’air à ces enfants par différents moyens. Le but de l'opération 10.000 étoiles est d'offrir un Noël à chaque enfant.

Pour David Antoine, "quand on est un petit boutchou, qu'on est seul sans parent dans un institut et que le Père Noël ne répond même pas à votre lettre... Comment voulez-vous qu'on puisse avoir les mêmes chances dans la vie ? 10.000 étoiles a été créé pour aider le Père Noël à n'oublier personne".

Chaque étoile décorative est vendue au prix de 5€ et l'intégralité des bénéfices est reversée à l'association Pêcheur De Lune. Les étoiles sont disponibles dans plusieurs points de vente en Wallonie et à Bruxelles: www.10000etoiles.be

Depuis le début de ce projet, près de 12.000 enfants ont reçu une réponse du Père Noël avec un cadeau de leur choix, sous le sapin.