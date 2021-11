David Antoine vient en aide aux "enfants malmenés par la vie" avec une association: "Pour financer les achats du Père Noël"

Après avoir chanté Noël dans un album, il a décidé de garnir vos sapins d'étoiles. Cette année, David Antoine relance l'opération de générosité 10.000 étoiles au profit de l'association Pêcheur de Lune. Il était dans le RTL INFO Avec Vous pour en parler.

Tout a commencé en 2018 lorsque David Antoine a décidé de lancer un CD de Noël vendu au profit de l'association Pêcheur de Lune. Au total, 10.000 albums ont été vendus. Cette année, c'est une étoile en carton à mettre sur votre sapin qui est mise en vente au prix de 5 euros. "Le principe est super simple. Vous achetez une étoile, il y en a 10.000 au total en Belgique francophone, donc à Bruxelles et en Wallonie."

L'animateur a rappelé ce que faisait l'association Pêcheur de Lune. "Ils font des choses incroyables. Le principe est simple: il y a 75 petites unités à travers toute la Belgique qui reçoivent des enfants qui sont malmenés par la vie. Ils ont entre 3 ans et 9 ans. La vie ne leur a pas souri et on essaie, tant bien que mal, de leur apporter cette petite touche d'innocence." L'année dernière, 120.000 étoiles ont été vendues. "On récolte des dons, on les aide à financer les achats du Père Noël et peu importe ce que l'enfant a pu faire, s'il a été gentil ou pas, le Père Noël répond (…) D'abord, c'est la réponse du Père Noël et c'est surtout que le Père Noël puisse glisser le cadeau de leur choix parce qu'ils ont été de chouettes petits bouts de chou."

Toutes les points de vente sont à retrouver sur www.10000etoiles.be.