David Beckham a refusé l'offre de sauter la queue pour voir le cercueil d'Elizabeth II: voici pourquoi

La mort d'Elizabeth II, très populaire après plus de 70 ans de règne, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni. Après une nuit froide, la file d'attente pour voir son cercueil s'étirait samedi matin sur des kilomètres le long de la Tamise et l'attente était estimée à "au moins 24 heures" selon le gouvernement.



Quelque 750.000 personnes pourraient faire la queue pour voir le cercueil de la reine, selon les responsables des transports londoniens. Le public a jusqu'à lundi matin 6h30 pour rendre un dernier hommage à la souveraine.



© Belga



Vendredi, l'ex-footballeur star David Beckham s'était glissé dans la foule pour s'incliner, visiblement ému, devant le cercueil de la reine Elizabeth, décédée le 8 septembre dans son château de Balmoral en Ecosse.



David Beckham a refusé l'offre d'un député qui lui proposait de sauter la file d'attente pour présenter ses respects à la reine Elizabeth II, estimant que son grand-père n'aurait pas approuvé qu'il saute le pas. Il a donc fait la queue pendant 13 heures avec le reste du public. Le marie de Victoria Beckham a rejoint la file d'attente à 2 heures du matin et est resté fermement convaincu qu'il devait faire la queue, citant l'influence de son grand-père.



© Belga



Un député peut emmener quatre personnes avec lui, mais David Beckham a estimé que son grand-père, un royaliste convaincu, n'aurait pas approuvé.

"David aurait pu éviter de faire la queue, mais il voulait être comme tout le monde", a expliqué au Daily Mail.



"Il a dit que son grand-père n'aurait pas sauter la queue, alors lui non plus. Il s'est demandé toute la semaine quel était le meilleur moment pour y aller et il a finalement choisi ce matin. David a été élevé dans une famille de l'East End qui était de vrais royalistes, du genre à se mettre au garde-à-vous lorsque l'hymne national retentissait. Il voulait aller voir la Reine comme n'importe quel autre membre du public".



"Je pensais qu'en venant à 2 heures du matin, ce serait un peu plus calme. Je me suis trompé. Tout le monde avait ça en tête", a expliqué David Beckham.



"Nous sommes tous là pour dire merci à Sa Majesté d'avoir été si gentille, attentionnée, réconfortante à travers les années", a-t-il dit à sa sortie.