David Beckham, Ed Sheeran, Ellie Goulding: les stars dans le stade pour la victoire de l’Angleterre

Pour le face à face, Angleterre – Allemagne, les stars étaient présentes pour supporter leur équipe… et leur victoire.

Les stades ont enfin rouvert leurs portes et les stars en profitent. Lors du match Angleterre – Allemagne, un certain nombre d’entre elles étaient présentes. On notamment pu voir David Beckham. L’ancien footballeur qui compte 115 sélections en équipe nationale était présent avec son fils, Roméo, tous deux en costume.

A leurs côtés, le chanteur Ed Sheeran et son épouse Cherry Seaborn. Véritable supporter, le chanteur portait un maillot de l’Angleterre.

De même Ellie Goulding et Caspar Jopling ne voulaient pas manquer l’occasion. Le prince William, Kate Middleton et leurs fils aîné George ont profité de l’événement pour les premiers pas du jeune garçon dans un stade.