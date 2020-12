David Hallyday a réquisitionné son fils Cameron pour son dernier album: "Il chante vachement bien"

C'est une belle confidence que le fils de Johnny Hallyday, David, a fait sur la réalisation de son nouvel album intitulé "Imagine un monde". Lors d'une interview réalisée pour Pure Charts, David Hallyday révèle avoir eu recours à l'aide de son fils Cameron pour l'enregistrement de la chanson "Superstar".

"C'est toujours symbolique. Quand elles étaient plus petites, mes filles ont participé à plusieurs reprises sur mes albums, mais je ne l'avais pas dit. Mais là, oui, c'était pendant le confinement et il me manquait des voix", a-t-il développé sur cette collaboration inattendue. Et David, fier papa, de vanter les qualités de son fils: "Il chante vachement bien. Bon, il ne l'avoue pas, mais ça viendra peut-être. Il se dirige plus vers le cinéma que la musique... J'avais besoin de voix jeunes parce que cette chanson parle des jeunes qui arrivent et les anciens qui ne veulent pas lâcher le morceau. Il s'est prêté au jeu et il a adoré".