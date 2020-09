David Hallyday se confie sur sa relation avec ses demi-sœurs, Jade et Joy

Dans une interview accordée au Parisien, David Hallyday est revenu sur sa relation avec Jade et Joy, les filles de Johnny et Laeticia, et donc les demi-sœurs du chanteur.

Pour protéger ses sœurs, David a choisi de renoncer à l'héritage, après des mois de bataille judiciaire autour du testament de Johnny, hormis un droit moral sur les projets commerciaux.

Dans cet entretien, il a confié qu'avec Laeticia, aucune paix n'est possible. "En ce qui me concerne, ce qui était irréparable reste irréparable, des choses sont parties à jamais parce que l'on a dépassé le seuil de tolérance", a-t-il expliqué.

Mais après le geste fort de renoncer à l'héritage pour ses sœurs, il a tendu une nouvelle fois la main vers les deux plus jeunes en déclarant : "J'espère que d'autres choses s'arrangeront, avec les enfants. Elles n'ont pas à être des boucs émissaires".

Laeticia, Jade et Joy répondront-elles à son geste ? Une preuve de plus du grand cœur de l'artiste que ses fans apprécieront…