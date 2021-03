De nombreux fans de Franck Michael victimes d’une grosse arnaque sur Facebook: "Certains ont donné 500 euros"

Cela fait plusieurs jours que des personnes mal intentionnées se font passer pour Franck Michael pour arnaquer ses fans. De nombreuses personnes ont déjà donné des sommes importantes, persuadées qu'il s'agissait de la star. "Des gens sont sur le point de se faire escroquer avec des faux profils", nous avertit Monsieur Falzone, de Promo Spectacles Enzo, via le bouton orange Alertez-nous. Ce dernier est l'agent de Franck Michael. Il nous explique que l’artiste lui a fait part de l’affaire ce mercredi matin. "Franck Michael nous a téléphoné pour nous le signaler", nous détaille-t-il au téléphone.







Ces personnes mal intentionnées créent des faux profils Facebook et se font passer pour le chanteur de 73 ans. Ils contactent leurs victimes par messages privés sur Facebook puis par Whatsapp en prétendant être l’artiste et avoir besoin d’argent rapidement. "Ils vont jusqu’à montrer une fausse carte d’identité et un faux passeport de Franck Michael et ils demandent aux fans d’envoyer de l’argent", s’insurge l'agent. Ce dernier nous explique que les personnes âgées, n'étant pas toujours habitué aux réseaux sociaux, sont plus vulnérables dans ce genre de situations.

À sa connaissance, une dizaine de fans de l’artiste auraient versé aux escrocs des sommes pouvant atteindre 500 euros.









L’artiste ayant des fans à travers l’Europe, Monsieur Falzone a été contacté par des Italiens et des Français, eux aussi victimes de cette arnaque. "On nous envoie sans arrêt des invitations d’ami d’un certain Franck Michael (…) que faut-il faire?", s’inquiète une fan du chanteur dans un message envoyé à l'agent. D’après les dires de cette femme, les escrocs iraient jusqu’aux menaces de mort pour obtenir de l’argent.