De quoi peut-on encore rire? C'est la question que s'est posée Jean-Luc Lemoine pour son nouveau spectacle "Brut"

De quoi peut-on encore rire aujourd'hui? C'est le thème du nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine, "Brut". Un spectacle qu'il a voulu "provoquant, mais dans le bon sens du terme", a expliqué l'humoriste sur le plateau de RTL INFO "Avec Vous". Pour lui, l'humour est en danger: "On est de plus en plus dans l'ère du premier degrés. Il y a de plus en plus de gens qui guettent les petites phrases, alors c'est très bien, je trouve que c'est un progrès que des gens puissent s'exprimer sur les réseaux mais il ne faut pas en abuser et pervertir ces outils", estime-t-il.

Comment l'humoriste a-t-il choisi les sujets dont il allait parler? "J'ai pris tous les mots en "isme", terrorisme, féminisme, véganisme, communautarisme, etc. Et j'ai décidé d'en rire, de parler de tous ces sujets-là", dit-il. "Moi ce qui me fait peur, c'est le 'prêt-à-penser' : ce sur quoi on doit s'indigner, et ce sur quoi on doit s'enthousiasmer. Je pense qu'on est tous intelligents pour choisir nous-même".

Ce spectacle, Jean-Luc Lemoine le prend comme "un acte militant": "C'est un acte militant. Mais ça l'a toujours été parce qu'on dit souvent 'avant, on pouvait rire de tout', mais je ne crois pas. Je crois que tous les humoristes ont fait preuve de liberté d'expression avec du courage. C'est un spectacle militant mais c'est pas un spectacle prise de tête. Ce que je veux, c'est que les gens se marrent, et qu'après ils se disent 'ok en plus il racontait quelque chose'".

Brut, "le spectacle le plus que j'ai fait mais aussi le plus sincère", conclut l'humoriste avant d'avouer: "Je suis plus fréquentable dans la vraie vie que sur scène. Sur scène je lâche tout !"