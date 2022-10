Décès d'Anne Heche: sa famille se déchire autour de sa succession

Il n'y a rien de plus triste que de voir une famille se déchirer, surtout lorsque l'argent rentre en jeu. Anne Heche, décédée en août dernier des suites d'un grave accident, n'aurait probablement pas aimé voir sa famille se déchirer autour de son héritage.



Le 11 août dernier, l'actrice Anne Heche a laissé derrière elle une famille en état de choc, à commencer par ses deux fils Homer Laffoon et Atlas Tupper, qu'elle a respectivement eus avec Coley Laffoon et James Tupper. C'est aujourd'hui au milieu de cette famille recomposée que des problèmes d'héritage émergent, car Anne Heche n'avait pas rédigé de testament.



En septembre dernier, le fils aîné, âgé de 20 ans, Homer Laffoon, avait fait une demande à la justice pour que son frère de 13 ans et lui-même soient reconnus comme héritiers légaux de leur mère. Le site People avait obtenu les documents l'attestant : "Les biens reviennent à deux héritiers, Homer Heche Laffoon et Atlas Heche Tupper. Homer Heche Laffoon est un adulte et l'administrateur désigné. Atlas Heche Tupper est un mineur".



James Tupper rétorque



Si l'histoire aurait pu s'arrêter là, James Tupper (le père de son second fils) a décidé de s'en mêler. Il soutient, documents légaux à l'appui, qu'Anne Heche l'avait nommé exécuteur testamentaire en 2011. Pour Homer Laffoon (le fils aîné) la signature présente sur le testament que possède James Tupper ne serait pas légale. Car, pour qu'elle le soit, cette dernière doit être observée par deux témoins, ainsi que l'exige la loi.



Séparation des deux frères



Homer Laffoon va encore plus loin, car il accuse son ancien beau-père de l'empêcher de voir son demi-frère Atlas. Pour rappel, le couple Anne Heche et James Tupper étaient séparés au moment du décès de l'actrice.



James Tupper a réponse à tout et assure qu'Homer Laffoon ne serait pas capable de gérer la succession d'Anne Heche en raison de son jeune âge. Il affirme également que le garçon de 20 ans profiterait de la situation puisqu'au moment de la la mort de sa mère celui-ci n'entretenait pas de bonnes relations avec cette dernière. L'ambiance est électrique.