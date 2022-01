Décès d'Igor et Grichka Bogdanoff: un proche révèle le secret de leur visage

Décédés à 6 jours d'intervalle, les frères Bogdanoff ont toujours intrigué autant que passionné leurs fans. Tous deux décédés du covid, Igor et Grichka n'étaient pas vaccinés.

"Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils pensaient que le vaccin était plus dangereux que le virus. Ils ne tombaient jamais malades", a expliqué au Parisien un de leur proche, le philosophe et politicien Luc Ferry.

Dans cet entretien, il révèle aussi que les frères n'étaient pas malades. Leur apparence physique a souvent laissé leur public s'imaginer de nombreuses choses. Beaucoup pensaient qu'ils étaient atteints d'une maladie, et ils n'ont, de leur vivant, jamais apporté d'explications. Luc Ferry révèle que les deux hommes se faisaient des injections de botox. Ce que confirme un autre de leur proche : Jordan de Luxe.

Ils n’assumaient pas leur âge

Le chroniqueur et animateur perce le secret d'Igor et Grichka Bogdanoff dans une interview à Gala : ce sont bien les injections qui ont donné aux frères leur apparence.

Les jumeaux de 72 ans "n’assumaient pas leur âge", révèle Jordan de Luxe. "Quand on était près d'eux, on voyait qu'il y avait des petits pansements sur leurs visages", affirme-t-il. Et pour cause : ils ne voyaient pas de médecin esthétique.

"Igor m'avait fait comprendre par A + B que c'était des injections qu'il se faisait lui-même, sans passer par quelqu'un", poursuit-il.

Pas de maladie donc, si ce n'est celle de la peur de vieillir qui touche beaucoup de monde.