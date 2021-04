Décès d'Yves Rénier: Jean-Luc Reichmann, au bord des larmes, parle de son ami dans le JT de TF1

Inoubliable interprète du "Commissaire Moulin" pendant plus de 25 ans sur TF1, Yves Rénier est décédé à 78 ans, après avoir marqué le petit écran comme réalisateur également, avec des téléfilms à succès inspirés de faits divers. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi d'un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).



Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Son ami Jean-Luc Reichmann s'est exprimé samedi 24 avril dans le 20h de TF1. Les deux comédiens avaient joué ensemble dans la série Léo Matteï, dont un épisode avait été diffusé jeudi. "Ce dernier épisode, je lui ai proposé de jouer dans une secte, et je lui dis ‘Il faudrait que tu sois le gourou !’ Et là il a rigolé, avec son rire toujours gras, et il me dit ‘Alors d’accord, je veux bien être ton gourou’", raconte Jean-Luc Reichmann dans une séquence diffusée dans le journal télévisé de la chaîne française.

"Ce qui va me manquer de lui, c’est son regard... son regard malicieux, tout le temps, son œil bleu... et sa voix", ajoute l'animateur dévasté. Ce dernier s'était également exprimé sur Instagram et Twitter après avoir appris la triste nouvelle. "Yves... Dis-moi que ce n'est pas possible. On était hier encore au téléphone. Je t'embrasse comme je t'aime".





Sa carrière



Yves Rénier "fit souvent partie des grands succès de fiction de TF1", a tweeté la chaîne, rappelant qu'il était encore à l'écran jeudi dans "Léo Matteï, Brigade des mineurs".



"Yves Rénier, acteur, nous a donné à voir un justicier au grand coeur avec le Commissaire Moulin et le réalisateur nous a proposé son regard intelligent et humaniste sur les grand faits divers criminels de ces dernières années", a réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, adressant ses "condoléances" à ses proches.



Le comédien était passé à la réalisation ces dernières années avec notamment le téléfilm consacré à Jacqueline Sauvage, avec Muriel Robin, ou plus récemment "La Traque" avec Philippe Torreton dans le rôle de Michel Fourniret.



Né le 29 septembre 1942 à Berne (Suisse), fils de l'acteur français Max Régneier et d'une mère anglaise, Yves Rénier a commencé sa carrière au cinéma en 1961 dans "Le Comte de Monte-Cristo" de Claude Autant-Lara. Après cette première expérience, il enchaîne péniblement plusieurs films.



C'est en 1965 qu'il rencontre le succès public dans la mini-série "Belphégor" de Claude Barma, où il partage l'affiche avec la chanteuse Juliette Gréco. Il jouera également dans la série "Les Globe-trotters" (1966), où il est aux côtés de l'acteur Edward Meeks, un aventurier qui fait le tour du monde avec ses économies.



Féru de faits divers, c'est son personnage de "Moulin" qui lui offre la notoriété. Dans cette série créée en 1976 par Paul Andréota et Claude Boissol, il incarne un policier à la poursuite de meurtriers, racketteurs et criminels avec un look décontracté. La série télévisée est interrompue en 1982 avant d'être reprise en 1989 par Yves Rénier et Georges Moréas, ex-commissaire à la retraite.

"Pas politiquement correct"



Grand succès public et critique (jusqu'à 10 millions de téléspectateurs), "Commissaire Moulin" avait été la première série policière française "nouvelle génération" en comparaison aux séries de l'époque comme "les enquêtes du commissaire Maigret".



Yves Rénier y écrit lui-même une dizaine de scénarios et la série accueille de nombreuses célébrités comme Johnny Hallyday.



"Moulin n'est pas parfait, il a parfois des gestes limites pour un commissaire, mais c'est un être humain. Il n'est pas politiquement correct", confiait-il au quotidien Le Parisien en 2004.



"Sherlock Holmes sans pipe ni casquette, Hercule Poirot sans cravate ni moustache, ce limier en jean-baskets bouleversa les codes de l'enquête policière par sa décontraction et par le réalisme des aventures qu'il traversait, juché sur sa moto", a commenté samedi soir le président Macron dans un communiqué, saluant la carrière de celui "qui sut à la fois incarner et romancer la soif de justice et les arcanes de la police".



Après une longévité record, la série prend fin en 2008 sur fond de polémique sur la violence du personnage principal.



En parallèle, Yves Rénier a interprété plusieurs petits rôles au cinéma, avant d'opter pour la réalisation. Il réalise ainsi "Flic tout simplement" sur l'affaire Guy Georges avec Mathilde Seigner, et "Médecin-chef à la santé".



Mais c'est surtout son téléfilm en deux parties "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi" qui réalise la meilleure audience de 2018 pour une fiction française, frôlant les 9 millions de téléspectateurs sur TF1. Le téléfilm est inspiré du livre de Jacqueline Sauvage qui a tué son mari avant d'obtenir une grâce présidentielle.



"Le public est plus nombreux quand ce sont des histoires vraies", avait-il déclaré à l'AFP en 2019, précisant que les chaînes de télévision étaient tout aussi demandeuses.



Yves Rénier a également fait le doublage français de Burt Reynolds, Chuck Norris ("Walker Texas Ranger"), Paul Hogan ou encore Tommy Lee Jones.