"Au revoir mon Phénix", c'est avec ces quelques mots touchants que Stéphane Tapie a exprimé sa douleur sur Instagram après le décès de son père Bernard Tapie. Le chroniqueur et directeur artistique de 52 ans a publié une photo en noir et blanc d'un moment de complicité.





L'homme d'affaires est mort à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis plusieurs années, a annoncé la famille au groupe de presse La Provence, dont l'homme d'affaires était l'actionnaire majoritaire.



"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à la Provence. Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un des fils de l'ancien homme d'affaires, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.

Récemment, deux des quatre enfants de l'homme d'affaires ont exprimé leur inquiétude. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer en stade 4. Il ne peut pas aller bien. C'est toujours compliqué, mais il faut avancer. On le fait pour lui aussi", a expliqué Sophie Tapie sur BFMTV .



Il y a quelques jours, Stéphane Tapie a, lui publié une vidéo inquiétante de son père avec cette légende: "Profitez avant qu'il ne soit trop tard".