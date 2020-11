Décès de Christophe Dominici: qui était ce rugbyman ami des stars?

L'ex-joueur de rugby Christophe Dominici, 48 ans, a été retrouvé mort près de Paris, dans des conditions tragiques, ont annoncé les médias français ce mardi. L'homme serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté surplombant le parc de Saint-Cloud situé dans les Hauts-de-Seine, avant de sauter. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre, et tout porte à croire qu'il s'agit là d'un suicide.

Une grande figure du rugby français



Christophe Dominici est l'une des grandes figures du rugby français. Il a forgé ses lettres de noblesse au Stade Français avec cinq titres de champion de France (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007). En 2008, Christophe Dominici met un terme à sa carrière. Il devient alors consultant sportif en radio et télévision.



Dans son autobiographie "Bleu à l'âme", publiée en 2007, l'homme évoque la disparition de sa sœur, de 10 ans son aînée, décédée dans un accident de la route alors qu'il a 14 ans. Il expliquera au magazine l'Equipe que cette perte le hantera toute sa vie.



Selon Gala, il possédait plusieurs entreprises, dont une agence de publicité et communication et un domaine viticole.

Très populaire auprès des Français



Mais Christophe Dominici était aussi l'ami des stars, qui pleurent aujourd'hui sa mort. Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, Jean-Luc Reichmann, Michel Denisot ou encore Candice Pascal ont réagit à la disparition du sportif. Christophe Dominici avait acquis une grande popularité chez les Français grâce à son apparition à la troisième saison de l'émission "Danse avec les Stars" avec cette dernière. En 2015, il participait également à l'émission Fort Boyard.





