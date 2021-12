Décès du Grand Jojo: super fan, Cyril Forthomme lui a dédié un musée

Cyril Forthomme a ouvert un musée du Grand Jojo à FroidChapelle. Il était fan au départ et est devenu son ami, malgré la différence d'âge. Il évoquait dans le RTLinfo 13H, le décès de son idole.

"J'ai créé un petit pêle-mêle de nos rencontres et voici l'une des toutes dernières photos avec lui", pointe le fan du chanteur à notre journaliste. Cyril se souvient de leurs nombreuses rencontres :"JE me souviendrais de nos rendez-vous quand j'allais le voir, on se retrouvait autour d'une table et on mangeait et on rigolait. Il aimait raconter des blagues. C'est la bonne humeur incarnée. C'est vraiment ce souvenir que je garderai de lui", témoigne le propriétaire du musée du chanteur.