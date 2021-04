Décès du prince Philip: Melania Trump fait une ENORME bourde en partageant son hommage

Comme de nombreuses personnalités, qu'elles soient du monde politique ou des médias, Melania Trump a souhaité rendre hommage au prince Philip, décédé ce 9 avril. L'ancienne Première dame des Etats-Unis a choisi Twitter pour publier son message.. Mais comme souvent, lorsqu'un Trump prend la parole, son intervention a soulevé la polémique. Sur Twitter, elle écrit: "Le président Trump et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple britannique alors que le monde pleure la perte du prince Philip."



Vous avez compris ce qui cloche? Donald Trump reste son mari, mais par contre, il n'est plus président des Etats-Unis! Évidemment, les internautes ont été nombreux à faire un petit rappel à l'ex-mannequin.



Melania trump, qui n'a pas retiré son tweet, a-t-elle vraiment fait une boulette? Il se pourrait bien que ce "trou de mémoire" soit une provocation non masquée. On sait que Donald Trump n’a jamais vraiment accepté sa défaite face à Joe Biden. En tout cas, trou de mémoire ou pas, Melania aura réussi à faire parler d'elle!