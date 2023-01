Décès du supermodel Tatjana Patitz: les causes de sa mort révélées

La mannequin allemande Tatjana Patitz, célèbre pour avoir fait partie du groupe des "supermodels originaux" des années 80-90 mises en scène dans une vidéo du musicien George Michael, est morte mercredi à 56 ans, a indiqué son agence, confirmant une information du magazine Vogue.

"Tatjana est décédée ce matin en Californie", où elle résidait, a répondu dans un courriel à l'AFP Corinne Nicolas, fondatrice et patronne de l'agence de mannequins sur la 5e Avenue de Manhattan à New York, The Model CoOp.



La légendaire top-modèle Tatjana Patitz est décédée d'un cancer du sein, selon le New York Post. La mère d'un enfant est décédée à son domicile de Santa Barbara, en Californie. Elle laisse derrière elle son fils de 19 ans, Jonah.



L'agent de Tatjana Patitz, Corrine Nichols, a révélé la cause du décès de la jeune femme de 56 ans à CNN mercredi après-midi, quelques heures seulement après l'annonce initiale de la mort de Patitz sur Internet.

La blonde a été considérée comme l'un des premiers top-modèles du monde de la mode après être apparue aux côtés de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington sur la couverture de janvier 1990 du British Vogue.



Cette couverture est l'une des plus célèbres de tous les temps dans le monde de la mode. Le cliché iconique a été capturé par Peter Lindbergh, qui est décédé en 2019.

Le célèbre photographe de mode allemand avait toujours été le favori de Tatjana Patitz et l'avait photographiée depuis les années 1980. Sa fondation s'est dite sur Twitter "profondément attristée par le décès de Tatjana Patitz, une amie de longue date de Peter" et a "(souhaité) s'incliner devant la gentillesse, la beauté intérieure et l'incroyable intelligence de Tatjana".

Née en Allemagne, élevée en Suède et installée en Californie, Tatjana Patitz "a toujours été le symbole européen du chic, comme la rencontre de Romy Schneider et de Monica Vitti", a déclaré à son propre magazine Anna Wintour, patronne de Vogue.

Elle a fait partie du groupe d'élite des "supermodels originaux" des années 1980-90, avec les mannequins Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista et Christy Turlington. Les six femmes figurent sur une célébrissime photo prise sur une plage en 1988 par Peter Lindbergh pour Vogue ("White Shirts: Six Supermodels, Malibu").

Tatjana Patitz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Cindy Crawford apparaissent aussi et chantent en play-back sur la voix de George Michael dans le fameux clip vidéo du titre "Freedom! '90" de l'auteur compositeur britannique mort en 2016.

Tatjana Patitz a tenu d'autres rôles dans des clips musicaux pour Duran Duran et Nick Kamen, devenant ainsi une figure incontournable de MTV à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Patitz, célèbre pour ses 40 ans de carrière, était décrite par Vogue comme "la plus calme et peut-être la plus intense des premiers top-modèles". "Tatjana a toujours été le symbole européen du chic, comme Romy Schneider et Monica Vitti", a déclaré Anna Wintour, directrice des contenus de Condé Nast et directrice éditoriale mondiale de Vogue, lorsque le magazine a annoncé le décès du mannequin.

Outre Anna Wintour et la succession de Peter Lindbergh, d'autres personnalités et organisations de la mode ont également exprimé leur tristesse à la suite du décès du top model. Cindy Crawford a déclaré qu'elle était "si triste d'apprendre" le décès de Patitz dans un post Instagram.





"Nous étions des bébés ensemble dans l'industrie de la mode et j'ai l'impression que nous avons grandi ensemble", a-t-elle écrit. "Nous avons participé à tant de shootings ensemble et aux coulisses des défilés. Je la trouvais douce, sensible, gentille, curieuse et, qui pourrait jamais oublier ces yeux perçants."



"Son amour des animaux et de la nature était contagieux", a-t-elle ajouté. "J'envoie mes condoléances à sa famille - en particulier au fils qu'elle adorait. RIP."