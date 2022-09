Déjà derrière le barreaux, R. Kelly est condamné à payer les victimes

En plus de sa peine de prison, le chanteur de R.Kelly doit verser 300.000 euros à l'une de ses victimes. C'est ce qu'a déclaré un juge fédéral ce mercredi rapporte le média TMZ. L'argent dédommagera deux femmes, connues sous le nom de Jane et Stephanie, pour les coûts de thérapie et de traitement contre les IST.

Déjà deux condamnations

L'homme de 55 ans a déjà été condamné à 30 ans de prison pour des crimes sexuels. Les procureurs ont estimé que la star de R&B, a utilisé sa célébrité et sa richesse pour abuser de femmes et de jeunes filles mineures. Le procès, qui a duré un mois, a amplifié les accusations qui pèsent sur le chanteur du tube "I Believe I Can Fly".

Sa seconde accusation a eu lieu le mois dernier Kelly à Chicago pour des faits de pornographie infantile et d'attrait de jeunes filles mineures pour des relations sexuelles. Il attend le prononcé de sa peine dans cette affaire et doit également faire face à diverses accusations dans l'Illinois et le Minnesota.

Robert Sylvester Kelly, de son nom complet, fait partie des personnes condamnées pour inconduite sexuelle pendant le mouvement #MeToo contre ce type de comportement de la part d'hommes éminents.