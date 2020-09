Demi Lovato et Max Ehrich se séparent 2 mois après l'annonce de leurs fiançailles

Nous vous annoncions la nouvelle le 23 juillet... Demi Lovato et son compagnon Max Ehrich, acteur des Feux de l’amour, s'étaient fiancés après 4 mois de relation. La chanteuse, aux anges, avait annoncé la nouvelle sur Instagram.



"J’ai su que je t’aimais au moment où je t’ai rencontré (...) Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu’un de ma vie (autre que mes parents) (...) Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Je suis honorée d’accepter ta demande en mariage. Je t’aime plus qu’une légende ne pourrait l’exprimer, et je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t’aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire", avait écrit la femme de 28 ans qui a failli succomber à une overdose, il y a tout juste 2 ans.



Mais deux mois après cette annonce, le couple a décidé de se séparer. "C’était une décision difficile, mais Demi et Max ont choisi de se séparer pour se concentrer sur leur carrière. Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront toujours le temps qu’ils ont passé ensemble", a confié un proche de la star au magazine People.



"Ils étaient tous les deux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils vivaient dans une bulle sans stress et tout était fun. Quand ils ont repris le boulot et chacun dans un endroit différent, ils ont commencé à se disputer", a ajouté la source. Max a également eu beaucoup de mal a supporter cette soudaine notoriété.