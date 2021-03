Denis Brogniart dragué sur Koh Lanta: "Il y a un jeu de séduction"

Denis Brogniart a révélé dans l’émission Youtube "QG" qu’il existait bien un jeu de séduction durant le tournage de Koh Lanta de la part des participants envers lui. Il a aussi affirmé qu’il mettait de la distance.

Denis Brogniart était l’invité de Guillaume Pley dans son émission Youtube, le "QG". Il y faisait la promotion de son livre "Un soldat presque exemplaire". Néanmoins, les questions ont beaucoup tourné autour de Koh Lanta, émission qu’il anime depuis 20 ans.

« Le nombre de fois où tu t’es fait draguer dans Koh Lanta », demande l’animateur. "Dragué je ne crois pas... mais il y a un petit côté séduction", répond Denis Brogniart. Il ajoute plus tard: "Non mais il y a forcément un jeu de séduction, pas que des filles envers moi, envers tout le monde, néanmoins je garde une vraie distance, puis tu sais au bout de deux jours, quand t'as faim et que tu ne te laves pas, la libido... Puis moi je reste aussi à distance."