Denis Brogniart: son hommage poignant à son père décédé

Denis Brogniart sort le livre "Un soldat presque exemplaire". L’ouvrage est un hommage à son père mort des suites d’un cancer à 49 ans. L’animateur a accordé une interview à Femme Actuelle pour présenter son livre. Denis Brogniart a perdu son père il y a 28 ans mais la douleur est encore vive.



"Si on lui avait demandé de son vivant ce qu'il aurait rêvé que ses enfants fassent, l'écriture d'un livre eut été l'un de ses souhaits. C'est aussi pour ça qu'il était important de lui dédier, j'ai un peu réalisé ce souhait...", a confié le présentateur de Koh-Lanta.



"J'ai perdu mon père très jeune. Il était plus jeune que je ne suis aujourd'hui quand il est parti. Il est mort à 49 ans d'un cancer... Il a toujours été le héros de ma vie, c'était un homme très patriote et très attaché au monde militaire", a confié l'homme de 53 ans.



"Vous savez, c'est incontestablement la personne qui me manque le plus sur cette basse Terre. C'est aussi celui à qui je l'aurais envoyé en premier parce que mon père avait fait des études de lettres, c'est quelqu'un qui écrivait bien... Je pense sincèrement que si par wifi, pas en 4G mais en 1000G, il peut m'entendre de l'endroit où il est, il doit être fier de moi."