Déprimée, Maeva (Secret Story) envisage le pire: son ex Marvin se moque de son message de détresse (vidéo)

Maeva Martinez, l'ancienne candidate de Secret Story, a beaucoup de mal à gérer sa nouvelle vie de mère. L’influenceuse ne dort plus depuis la naissance de son fils Gabriel en janvier 2021. Il y a quelques jours, elle s’est exprimée sur son compte Instagram. "J’ai envie de me pendre! Mais c’est la vérité (…) je crois que je commence à être en dépression, je n’y arrive plus… Je ne pense pas que ce soit une dépression post-partum mais quand tu ne dors pas, tu pètes un câble (…) j’aime mon fils plus que tout, mais je ne souhaite à personne de ne pas dormir. Parfois je me dis, "Pourquoi j’ai fait un gosse?" J’ai des pensées qui me traversent comme ça, je me dis: "Allez casse-toi", je crois qu’on n’est jamais prêt à ça", dit-elle.



"J’ai envie d’envoyer tout valser et de partir loin. J’ai envie même de ne plus exister, c’est dur à dire et à avouer, mais c’est ça… J’ai envie de ne plus vivre, je veux dormir, c’est tout. Je suis en colère, je ne sais même pas pourquoi, contre tout et tout le monde parce que je suis dégoûtée que ça se passe comme ça", poursuit-elle.

Marvin répond

Ce message a touché beaucoup d’internautes qui ont témoigné leur soutien à la jeune maman. Mais ce n’est pas le cas de son ex-compagnon Marvin Tillière.



"Je sais, ce n'est pas bien de rigoler du malheur des autres, mais je viens de voir la meilleure vidéo de 2021! Toutes les nanas de télé qui font des enfants, vous ne savez pas à quel point j’attendais ce genre de vidéos. Elles sont toutes là à dire: "J’aime trop les enfants…" T’aimes trop les enfants, mais quand tu en as un et que t’es au bord de te pendre, c’est qu’il y a un truc qui cloche", a répondu l’ex-candidat de téléréalité.

Maeva réplique



Un message qui n’est pas resté sans réponse… "J’apprends que mon ex se moque de moi et de mon rôle de mère parce que j’ai dit que j’avais envie de me pendre parce que ça fait deux mois et demi que je ne dors pas. Venant d’un mec qui se fait entretenir par des femmes, ses petites copines et sa mère, c’est un peu déplacé. Quand tu sauras t’occuper de ton petit cul, tu viendras me parler de la parentalité, d’accord? Parce que ça c’est un sujet qui est très loin de toi, bien que je te le souhaite. Je souhaite vraiment qu’une femme, un jour, puisse te changer ou encore te supporter et puisse vouloir avoir un enfant de toi. À ce moment-là, on en parlera."