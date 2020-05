Depuis sa chambre, Selah Sue nous parle de son confinement: "Avec deux enfants, c'est fatiguant!" (vidéo)

Selah Sue a été touchée de près par le coronavirus, puisque son papa a été admis aux soins intensifs. Aujourd’hui, elle sort un nouveau single. La chanteuse était avec nous ce midi pour le RTL info 13H pour répondre aux questions de Alix Battard.

Comment va votre papa, donnez-nous de ses nouvelles !

Il va mieux, c’est un grand soulagement. Il est tombé deux fois dans le coma. La première fois, on était vraiment courageux, mais la deuxième fois, nous étions très anxieux ! Aujourd’hui, il va mieux et est dans un centre de réhabilitation.

Vous avez vraiment vécu ce que vivent beaucoup de familles durant cette pandémie. Comment vous avez tenu le coup ?

J’ai beaucoup parlé, avec ma famille, des amis, avec mes fans sur Facebook ! Ca m’aide beaucoup, comme faire du sport aussi, ne pas cesser d’être active. Mais le plus difficile, c’était que prendre dans mes bras ma maman était impossible. Mais ça va. Parler, c’est le plus important.

Votre maman travaille dans un centre de soin en contact direct avec la maladie. Vous l’applaudissez chaque soir, comme nous ?

J’applaudis ma mère à chaque moment de toute ma vie !

Vous êtes chanteuse mais aussi maman de deux enfants de 1 et 3 ans. Comment se passe le confinement ?

C’est fatiguant ! Mais j’ai aussi beaucoup de chance parce que j’ai deux belles-filles de 15 et 17 ans. Elles s’occupent aussi des petits. On a aussi un grand jardin. On se promène, ils vont courir pour se défouler.

Vous sortez un mini album qui s’appelle « bedroom ». Il y a 5 titre, le premier single s’appelle You. C’est une ode à vos enfants ?

Oui, c’est une ode à l’amour. Tout a été écrit ici, dans mon lit. Ca parle d’amour de mes enfants, d’amour de musique. En ce moment, c’est très important, c’est le plus important, l’amour.