Des échanges de SMS intimes entre Johnny Depp et Marilyn Manson dévoilés

Ils avaient été étouffés pendant le procès Depp/Heard mais viennent de refaire surface à cause de la fuite de 6000 documents secrets dans la presse américaine.

Marilyn Manson et Johnny Depp entretiennent une relation d’amitié visiblement intime au vue de l’échange de messages dévoilés. Manson, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, aurait envoyé en 2016 un message sur son épouse actuelle, Lindsay Usich, qui fait partie de ses accusatrices. "J’ai décroché une Amber 2.0", aurait écrit le chanteur à l’acteur qui lui aurait répondu. "Ne te laisse pas faire . Le plus important est de rester calme et de ne pas lui donner ce qu’elle attend, c’est-à-dire de te faire hurler, te rendre dingue, et nourrir son narcissisme. J’ai beaucoup lu sur les comportements de sociopathe." D'après les messages dévoilés, les deux hommes s'appellent régulièrement "mon frère".

On apprend également que Marilyn Manson et Johnny Depp partage le même intérêt pour les jeunes femmes… à tel point que Manson lui propose de rencontrer "sa nouvelle fan". "Il semble que tu en as besoin. Crois-moi, je t'enverrai une photo. Elle a 18 ans." Pas très reluisant…