Des randonneurs ÉBAHIS: Tom Cruise atterrit en parachute à côté d’eux en pleine nature en Angleterre

Rien n'est impossible lorsque "Mission Impossible" est en tournage sur place… Un homme faisait une randonnée dans la région des lacs en Angleterre lorsque Tom Cruise a sauté en parachute d'un hélicoptère et s'est retrouvé au milieu du sentier de randonnée vendredi, selon The Sun, qui a publié des images de la cascade. La scène, qui fait partie du tournage de "Mission : Impossible 7", a laissé Andras Katica et son ami Tutyi "totalement abasourdis", selon l'article.

"Je ne m'attendais certainement pas à tomber sur Tom Cruise pendant ma randonnée", a déclaré Katica. "Mais il était vraiment sympathique et a proposé de se faire prendre en photo. Il avait l'air de passer un bon moment, mais il était aussi clairement impliqué dans un travail sérieux pour le tournage."

Cruise, 59 ans, est célèbre pour faire ses propres cascades. En août, il a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en hélicoptère dans un jardin du Warwickshire en raison de la fermeture d'un aéroport voisin. "Au moment où il a sauté en parachute, une petite foule s'était rassemblée, mais Tom n'a montré aucun signe de nervosité. Il est évident qu'il aime le frisson d'être impliqué dans ses propres cascades", a déclaré Katica au média.