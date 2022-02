Destinee LaShaee, vedette d’une émission de relooking extrême, meurt à l’âge de 30 ans

Matthew Ventress, alias Destinee LaShaee, est mort à l’âge 30 ans. Son frère a annoncé son décès su Facebook le mardi 8 février. "Non, non, non, je suis désolé mon frère", a-t-il écrit en commentaire de photos de famille. "Je t'accepte pour qui tu es, j'accepte tous tes défauts, je suis désolé que tu te sois senti seul, je suis désolé que tu aies senti que tu n'avais personne vers qui te tourne, je suis désolé que tu aies senti que tu n'avais pas d'autre choix", poursuit-il.

Destinee LaShaee était le premier participant transgenre de "La vie à 600 LB". Une série de télé-réalité américaine qui raconte la métamorphose de personnes obèses suite à leur opération de by-pass gastrique. Comme les autres participants, Destinee LaShaee pesait plus de 300 kilos. Elle avait perdu plus de 100 kilos en un an. Après la diffusion de l’émission, elle était devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux, inspirant d’autres personnes sur le chemin de la perte de poids.



Au cours de l’émission de télé-réalité, Destinee LaShaee s’était confiée sur son mal-être et son rapport pathétique à l’alimentation : "Je reste allongée ici toute la journée et j'attends la nourriture. Je ne vois ni ma famille ni mes amis, sauf s'ils viennent me voir", racontait-il dans un épisode de la saison 7. La nourriture est la seule chose vers laquelle je peux me tourner pour y parvenir. Je sens que ça me tue".