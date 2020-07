Deva Cassel attaquée sur son physique: la fille de Monica Bellucci répond

Deva Cassel apparaît rarement sur les réseaux sociaux. La fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci poste très peu de photos d’elle. Alors quand ça arrive, les fans sont présents en nombre. Dans le tas, il y a aussi des critiques, mais l’adolescente sait y faire.

Deva Cassel modère ses apparitions sur les réseaux sociaux. Mais quand elle poste une photo, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci attire des milliers de "like" et de commentaires. Si la plupart sont positifs et bienveillants, ce n’est pas le cas de tous.

La jeune mannequin a dévoilé artistique en noir et blanc. Un internaute a accusé Deva d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique aux lèvres: "Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec vous-même? Vous étiez jolie avant l'opération, vous n'avez pas besoin d'imiter votre mère et de lui voler son identité. Vous feriez mieux d'être vous-même et de trouver votre place. Concentrez-vous sur votre talent et soyez une bonne actrice comme votre légende de père et cessez de vous conduire comme une adulte. Agissez comme une adolescente, car vous n'êtes qu'une adolescente."

S’ensuit un débat dans les commentaires, avant que la principale intéressée ne réponde: "S'il vous plaît, je vais bientôt avoir 16 ans. Il est normal que les adolescents subissent des changements physiques, surtout à cet âge. Je n'ai jamais envisagé de me faire opérer et je sais que mes parents ne me laisseraient jamais subir une intervention pour changer mon corps sans raison. Mes lèvres ont évolué comme le reste de mon corps parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne ! Alors s'il vous plaît, réfléchissez avant d'essayer de répandre des nouvelles aussi stupides et inutiles sur les jeunes."