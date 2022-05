Diam’s marque son grand retour et ça sera pendant le Festival de Cannes: "J’ai repris la plume"

Salam. C’est le nom du documentaire qui retrace la vie de Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s. Il a été co-réalisé par la rappeuse française retirée de la scène depuis 2012, Houda Benyamina et Anne Cissé. Salam sera diffusé pendant le Festival de Cannes 2022 qui commence le 17 mai.

Son retour se murmurait depuis quelques semaines et c’est la chanteuse elle-même qui l’a notifié sur son compte Instagram. "Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter", écrit-elle ce samedi 30 avril. Avant de poursuivre: "Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film."

C’est visiblement après de nombreux doutes que Diam’s a sauté le pas et a accepté d’illustrer "sa vérité". "Il y a certes l’histoire de Diam’s derrière la femme que je suis aujourd’hui mais c’est aussi un récit humain et une quête" qui lui ont permis d’emprunter et comprendre le "labyrinthe de sa vie".