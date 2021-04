Diana (L'Île de la Tentation) fait des révélations bouleversantes: "J'ai eu deux cancers"

Vous vous souvenez certainement de Diana Jones, ancienne candidate de L'Île de la Tentation. Près de 20 ans après son passage dans l'émission, elle fait de terribles confidences sur son combat contre la maladie.

C'était en 2002, le public découvrait Diana et Brandon, un couple venu tester son amour sur L'Île de la Tentation. Leurs aventures avaient marqué les esprits et par la suite, Diana avait participé à d'autres émissions de téléréalité comme Les Anges. Aujourd'hui, elle ne compte plus apparaître dans de tels programmes, mais le public a pu la revoir lors de l'émission "Que sont-ils devenus", diffusée sur TFX.

À cette occasion, Diana s'est confiée à Voici sur des périodes difficiles de sa vie. "J'ai eu deux cancers, dont la thyroïde. J'ai passé un très mauvais cap. Je ne l'ai pas médiatisé, je ne voulais pas en faire un speech, ça ne regardait pas les médias. Je me suis donc recroquevillée chez moi, je suis restée trois ans sans donner de nouvelles. J'ai fait mon burn-out et quand ça allait mieux, je suis ressortie de ma coquille. Je ne médiatise pas les choses qui sont négatives."

"La thyroïde m'a déformée"

À cause de sa thyroïde, Diana Jones a pris 30 kg. "Je pense toujours qu'il y a un mal pour un bien. Cette thyroïde, elle m'a déformée, on ne va pas se le cacher. Comparé à l'époque, c'est le jour et la nuit. J'ai peut-être pris du poids, mais je suis plus heureuse aujourd'hui. À l'époque, quand j'étais bimbo et bonne, je n'étais que ça. Aujourd'hui, on me regarde comme une femme (...) On ne me regarde pas comme un morceau de viande."

À 51 ans, Diana Jones est en couple "avec un mec qui m'aime comme je suis". Elle confie souhaiter perdre du poids "pour faire la paix avec mes jeans, ils me manquent".