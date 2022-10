Disney présente sa première héroïne de taille plus

Disney a présenté sa première héroïne de taille plus, une ballerine nommée Bianca, qui a du mal à trouver confiance en elle et à gérer sa dysmorphie corporelle.

L'héroïne est présentée dans "Reflect", un court métrage sorti dans le cadre de la série "Short Circuit" de Disney, qui comprend divers courts métrages expérimentaux.

Dans l'aperçu, Bianca assiste à son cours de ballet, aux côtés de camarades de classe très maigres et d'un instructeur. Alors qu'elle se regarde dans le miroir, celui-ci se fissure et l'arrière-plan s'estompe. De nombreux fans ont interprété cette séquence en indiquant que Bianca souffre de dysmorphie corporelle.

La dysmorphie corporelle "est un état de santé mentale dans lequel vous ne pouvez plus arrêter de penser à votre apparence - un défaut qui semble mineur ou qui ne peut pas être vu par les autres". La condition peut conduire à une concentration intense sur l'apparence et à la vérification fréquente dans le miroir.



Ce type de représentation complexe et sincère des pressions réelles auxquelles les jeunes femmes doivent faire face est quelque peu révolutionnaire pour Disney, qui dépeint souvent des personnages de grande taille comme des figurants ou même des méchants, tandis que les princesses et les héroïnes sont généralement incroyablement minces (bien que cela ait certainement commencé pour changer avec l'introduction de personnages comme Moana et les frères et sœurs "Encanto", Luisa et Mirabel, qui ont tous des types de corps plus réalistes et diversifiés.)

Mais l'histoire de Bianca en particulier a touché une corde sensible auprès des fans sur les réseaux sociaux, beaucoup témoignent sur le réseau social Tik Tok et n'hésitent pas à partager leur relation avec cette histoire. Une famme a écrit : "En grandissant, j'ai toujours été la plus grande fille de mes cours de ballet. Je donnerais n'importe quoi pour montrer ça à moi plus jeune et lui dire que ça ira."