Dita Von Teese se confie sur la maladie dont elle souffre depuis des années

Absente de l'émission Danse avec les Stars hier soir, Dita Von Teese a tenu à expliquer à ses fans la maladie dont elle souffre.

Hier soir, Dita Von Teese était absente de Danse avec les Stars. La partenaire de Christophe Licata a été mise au repos forcé. Impossible pour elle de danser. Sur son compte Instagram, la star du burlesque de 49 ans a expliqué avoir une maladie depuis des années. Elle souffre en effet de VPPB, vertiges positionnels paroxystiques bénins.

La star a expliqué que lors de ces sept dernières semaines, elle a eu des vertiges à plusieurs reprises. Mais malheureusement, la douleur était trop forte cette fois-ci. Elle a ressenti un vertige très douloureux "dès la première heure des répétitions". "C'est le pire que j'ai eu depuis des années. Christophe a été témoin de mouvements oculaires rapides, involontaires et effrayants lors de ma première tentative de valse viennoise. C'était ça. Ma vision était altérée, je suis devenue submergée par des nausées, des maux de tête et une instabilité."

Les médecins sont alors intervenus et l'ont mise au repos obligatoire, lui interdisant de bouger la tête pendant plusieurs jours. "Je suis allée plus loin que je ne l'espérais dans cette compétition passionnante. Et je ne suis pas encore prête pour faire un cha cha cha en Amérique pour le moment", a rassurée Dita Von Teese, déterminée à être de retour dans la compétition la semaine prochaine.