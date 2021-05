Divorce de Bill et Melinda Gates: à combien s'élève leur fortune?

Le fondateur de Microsoft et sa femme ont annoncé leur divorce après 27 ans de mariage. Aucun détail financier n'a été révélé, mais il y a un "gros gâteau" de partager.

Personne n'avait vu venir la nouvelle. Aucune rumeur faisant état de tensions au sein du couple, aucune histoire d'infidélité... Et pourtant, Bill Gates, 65 ans, et Melinda Gates, 56 ans, ont annoncé leur divorce ce lundi 3 mai. "Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", ont tweeté les deux Américains.

L'entente semble rester cordiale entre Bill et Melinda Gates. Parents de trois enfants, ils ont précisé qu'ils continueraient à "travailler ensemble au sein de leur fondation", la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu'ils ne pensaient "plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple".

Bill Gates, ancien patron de Microsoft, est le quatrième homme le plus riche du monde après Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), et le Français Bernard Arnault (LVMH). Sa fortune est évaluée à 124 milliards de dollars (103 milliards d'euros). La Bill and Melinda Gates Foundation vaudrait 40 milliards de dollars (33 milliards d'euros), ce qui fait d'elle la plus importante société privée au monde.

Les Gates sont propriétaires, entre autres, d'une maison à 125 millions d’euros près de Seattle, de résidences en Californie, dans le Wyoming, d'un un Ranch Floride, une collection d'œuvres d'art, incluant un manuscrit de Leonard de Vinci à 30 millions de dollars...