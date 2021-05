Divorce de Brad Pitt: Angelina Jolie souhaite que leurs enfants témoignent à la barre, le juge refuse

Angelina Jolie a déclaré que le juge en charge de la garde de ses enfants dans son divorce de son ex-mari Brad Pitt avait "refusé d'entendre les adolescents mineurs témoigner devant la barre et exprimer leurs souhaits concernant le sort de leur garde", affirmant qu'elle se voyait refuser "un procès juste" dans cette affaire.

L'actrice de 45 ans a soumis lundi des documents à la cour d'appel du deuxième district de Californie dans le but de disqualifier le juge John Ouderkirk de statuer sur cette affaire, a rapporté mardi l'AP.

Dans les documents du tribunal, les avocats de l'actrice maléfique ont déclaré que le juge "n'avait pas suffisamment pris en compte ... les commentaires sur leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits'', ce qui est en violation d'un code juridique de l'État qui permet aux mineurs de 14 à 17 ans de témoigner.

Jolie et Pitt, 57 ans, sont parents de six enfants, dont cinq mineurs: Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans.

L'équipe juridique d'Angelina Jolie a déclaré à la cour d'appel que le juge avait négligé de la laisser soumettre au tribunal des preuves qui parlent de la sécurité et du bien-être des mineurs.