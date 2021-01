Divorce imminent pour Kanye West et Kim Kardashian? Kim aurait engagé une avocate réputée

Kim Kardashian avait-elle comme bonne résolution de mettre définitivement un terme à sa relation Kanye West en 2021? Après des mois de rumeurs et d'analyses de signes en ce sens par les médias, les choses s'accéléreraient.

Nous vous l'expliquions ici, l'entente au sein du couple formé par la star de téléréalité Kim Kardashian et le rappeur américain est au plus mal.

La même avocate que pour son précédent divorce

Aujourd'hui, l'entrepreneuse de 40 ans aurait embauché Laura Wasser, une avocate spécialisée dans les divorces de stars extrêmement réputée et recommandée par les vedettes d'Hollywood. C'est aussi elle qui s'était occupée de son divorce avec Kris Humphries. "Ce divorce arrive maintenant car Kim a beaucoup grandi. Elle est sérieuse à propos du fait de passer le barreau et de devenir avocate, elle est sérieuse à propos de sa campagne pour la réforme des prisons. Pendant ce temps-là, Kanye parle de faire campagne pour la présidence et d'autres trucs complètement fou, elle en a juste assez", a expliqué une source proche du couple au magazine People.

"Elle en a fini avec lui"

Au média Page Six, une autre source précise: "Ils restent discrets, mais ils ont terminé. Kim a embauché cette avocate et ils sont en pourparlers".

Kanye West aurait passé les fêtes dans son ranch de 14 millions de dollars du Wyoming. Selon la même source, "Kim a demandé à Kanye d'aller là-bas pour qu'ils puissent vivre des vies séparées et tranquillement régler les choses pour se séparer et divorcer. Elle en a fini avec lui".