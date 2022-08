Dix ans après sa mort, les derniers mots de Jean-Luc Delarue révélés par une ancienne collaboratrice

C’était il y a tout juste dix ans. L’animateur et producteur phare français Jean-Luc Delarue décédait des suites d’un cancer de l’estomac. Pour l’anniversaire de sa disparition, un documentaire-hommage intitulé "Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà: de succès en excès" sera diffusé ce mercredi soir sur TF1. L’occasion de revenir sur le parcours de cet homme de la télévision mais aussi sur son côte sombre dévoilé à la fin de sa carrière.

Dans ce documentaire, les confessions vont nombreuses et marquantes. Son ancienne collaboratrice Stéphanie Guérin a d’ailleurs joué le jeu de la confidence a révélé les dernières pensées de Jean-Luc Delarue, dont elle a connaissance puisqu’elle lui rendait visite tous les jours avant son décès. "On était tous les deux face à la fenêtre. Il m’a dit : 'Tu sais, Steph, je n’ai pas peur de mourir, j’ai peur de ne plus vivre'", dévoile-t-elle. "On sait que ce n’est pas au revoir qu’on est en train de se dire. C’est adieu. (...) Je referme la porte de la chambre et je sais que je ne le reverrai plus. Je sais que c’est fini."

Une intuition juste de la part de Stéphanie Guérin puisque son ami est décédé quelques jours plus tard.