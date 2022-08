DJ Daddy K intronisé au Hard Rock Café: "C’est quelque chose que tu ne peux pas imaginer un jour dans ta vie"

Le Hard Rock Café de Bruxelles accueille désormais un disque d’or de Daddy K dans sa collection d’objets uniques dédiés au rock’n’roll. Un nouveau symbole de la réussite du célèbre DJ, animateur radio, producteur et danseur. S’il a déjà reçu la médaille d'honneur et de la reconnaissance de la Ville de Bruxelles, un award à Los Angeles pour sa contribution à l’évolution du rap, Daddy K ne boude pas son plaisir.

"C’est un honneur d’être le premier belge intronisé au Hard Rock Café, parmi toutes les stars… les Michael Jackson, les Madonna… c’est un truc de fou de se retrouver au milieu de tout ça !", savoure-t-il. "C’est vraiment quelque chose que tu ne peux imaginer un jour dans ta vie. Pour moi c’est que du bonus (...) Vivre de ma passion c’est déjà un truc de fou, mais parfois, être le premier à réaliser certaines choses, c’est comme un rêve éveillé".



Si certains l’associent plus volontiers au rap qu’au rock, Daddy K ne veut se laisser enfermer dans des cases. "Être un artiste, c’est être un peu rock n roll, peu importe le genre de musique que tu fais", explique-t-il. Le Dj a d’ailleurs mixé pendant trois week-ends à Tomorrowland, le plus grand festival électro du monde. "C’était juste la folie ! On a reçu que de l’amour des gens", s'enthousiasme-t-il.

Retrouvez DJ Daddy K dans Contact Urban, chaque vendredi et samedi, de 00h à 2h du matin sur Radio Contact.