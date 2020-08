DJ Snake: "J'ai perdu des proches à cause du Covid"

DJ Snake a accordé une interview au Parisien. L'artiste a confié que ces derniers mois avaient été difficiles, car il a perdu plusieurs proches à cause du coronavirus.

"Je suis rentré à Paris dès que j'ai pu et je suis retourné à l'essentiel. J'ai fait des barbecues avec mes amis, du sport, des choses que je ne pouvais plus faire... Je suis passé par un grand huit émotionnel. J'ai perdu des proches à cause du Covid, donc je suis passé par des moments difficiles", a expliqué l'homme de 34 ans.

"Et puis, je me suis baladé dans le Sud de la France, en Corse, en Europe, en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est une manière de redécouvrir des endroits. Même si je fais le tour du monde, je ne vois pas grand-chose (...) Là, j'ai pris le temps de découvrir", a ajouté la star.