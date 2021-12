Doc Gynéco entendu par la police dans une affaire d'agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans

Selon BFMTV, ce mercredi, Doc Gynéco a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire pour "agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans". L’artiste a été libéré le jour même. Le parquet de Bobigny devra examiner si des poursuites judiciaires auront lieu ou pas.

Dans cette affaire, la police suspecte une agression sexuelle sur une jeune fille âgée de 12 ans. Outre, du chanteur, les enquêteurs de la Sureté de territoriale de Seine-Saint-Denis ont également entendu la mineure, accompagnée de sa mère. Pour l’instant aucune charge n'est retenue contre Bruno Beausir, alias Doc Gynéco.

Déjà condamné à des violences conjugales

En mai dernier, le rappeur avait déjà fait parler de lui dans les médias. Il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 2000 euros d’amende pour violences conjugales. A l'époque, l'artiste avait également été placé en garde à vue. Dans un premier temps, il avait prétexté à "un coup de sang. Une première en 25 ans de concubinage". A l’inverse, sa femme et ses deux filles ont évoqué des "violences habituelles", ainsi qu’une "emprise" sur sa compagne. Doc Gynéco avait fini par admettre des coups et blessures plus anciens.