Dominique Lehman, célèbre voyant, évoque les difficultés de son talent: "Des fois, je vois des gens avec des cercueils sur la tête"

Vous connaissez tous son slogan : "le voyant des stars et la star des voyants". Dominique Lehmann était l'invité du RTL INFO Avec Vous. Il a notamment expliqué pourquoi son travail pouvait être difficile parfois.

Comment travaillez-vous et qu'est-ce que vous voyez exactement ? Etant donné que les consultations se font par téléphone, comment est-ce possible ?

"La première chose déjà, c'est la voix. Donc déjà une date de naissance. Après, la voix me parle de beaucoup de chose. Après, ce sont des images effectivement, qui passent. C'est incompréhensible, je sais, vous pouvez dire : 'Il est taré, il est fou le mec ou quoi'. Vous savez que c'est très difficile à porter parce que dans la rue des fois, je vois des gens avec des cercueils sur la tête. Je ne vais pas aller leur dire : 'vous allez mourir'. C'est très difficile à porter quelque part, mais oui c'est des images, on appelle ça des flashs et après, il y a un cheminement qui se fait".

Vous ne savez jamais vous mettre sur pause, vous voyez tout le temps ce qui se passe ?

"Mais oui… C'est ça qui ne va pas, je devrais pouvoir pousser sur le bouton pause".